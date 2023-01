Mari Bridi publica trecho de música sobre traição no Instagram Stories - Reprodução do Instagram

Mari Bridi publica trecho de música sobre traição no Instagram StoriesReprodução do Instagram

Publicado 24/01/2023 15:02 | Atualizado 24/01/2023 15:06

Rio - Mariana Bridi movimentou as redes sociais após publicar um vídeo no Instagram Stories com o trecho da música "Flowers", de Miley Cyrus. A postagem foi feita depois de Rafael Cardoso ser flagrado aos beijos com a modelo Vivian Linhares em um shopping da Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira. Devido a isso, os internautas especularam que se tratava de uma indireta para o ator, que é seu ex-marido, já que a canção retrata situações que podem ser feitas sozinhas após o término de um relacionamento ruim.

fotogaleria

"Eu posso comprar flores para mim mesma. Escrever meu nome na areia. Falar comigo mesma por horas, dizer coisas que você não entende. Eu posso me levar para dançar. E posso segurar minha própria mão. Sim, eu posso me amar melhor do que você pode", diz o refrão da música, em que Miley fala sobre amor próprio após descobrir a traição do ex-marido, Liam Hemsworth, com quem foi casada de 2018 a 2020.

Na mesma rede social, nesta segunda-feira, a filha de Sonia Bridi refletiu sobre machismo e criação patriarcal. "Maternidade, idade, separação? Tava tentando entender o que leva mulheres a se incomodarem com o rolê de outras mulheres. O discurso sobre sororidade, liberdade feminina é tão bonito, só que na prática, muito pouco aplicado. Será que foi a nossa criação patriarcal, numa sociedade machista onde o espaço para as mulheres se expressarem fica pequeno, reduzido? Porque ver o processo do outro, a vida do outro se transformando se torna um incômodo? A gente é rio, não árvore, estamos em constante movimento", começou ela.