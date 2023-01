Juliano Cazarré posa com os filhos em Paris, a caminho de Israel - Reprodução Internet

Juliano Cazarré posa com os filhos em Paris, a caminho de IsraelReprodução Internet

Publicado 24/01/2023 21:06

Rio - Juliano Cazarré compartilhou, nesta terç-feira (29), em seu Instagram, registro da parada que fez com os filhos a caminho de Israel. Acompanhado de Vicente e Inácio, de 12 e 9 anos, respectivamente, o ator posou em frente à Torre Eiffel e explicou na legenda: "Rolê aleatório em Paris, esperando o embarque para Israel."

fotogaleria

O artista é casado com Letícia Cazarré e é pai de mais três filhos com ela: Gaspar, de 3 anos, Maria Madalena, de 2 anos, e Maria Guilhermina, de 7 meses. A caçula do casal segue internada após nascer com Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, e não teve alta da UTI mesmo após uma série de procedimentos cirúrgicos.

Alguns internautas brincaram nos comentários com o traje do filho de Juliano, e disseram: "Será que o menor está com frio? Boa viagem!!!", "Tadinho , cheio de frio. Que Deus abençoe vocês" e "Hahahahahha, Inacio congelou!"

Outros seguidores mandaram boas energias para a viagem em família com mensagens do tipo: "Vai com Deus amigo, e que o Divino Espírito Santo te acompanhe e a sua família!", "É um mergulho na fé que nos traz diferentes e melhores!", "Que bênção viajar com os filhos, levá-los para conhecer a Terra Santa! Uma ótima viagem!!" e "Que seja uma viagem abençoada. Vão com Deus"