Sandy compartilha imagens da infânciaReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2023 18:58

Rio - Sandy completa 40 anos no próximo sábado (28) e aproveitou para relembrar de alguns momentos de sua trajetória pessoal e profissional. A cantora compartilhou um #tbt nesta quinta-feira (26) com registros que começam com a artista ainda criança, e vai seguindo sua carreira na música.

"Hoje já é quinta-feira… Eu já tenho quase… Abafa!", brincou Sandy, que também aparece ao lado do irmão, Junior Lima, e dos pais, passando por diversos trabalhos, começando em 1987.

Sandy e Junior começaram a cantar juntos ainda criança e fizeram sucesso com a música "Maria Chiquinha", em 1989. Na época, a cantora tinha apenas 6 anos. Eles lançaram 12 álbuns em estúdio e cinco ao vivo, e depois disso seguiram carreira solo, em 2008. Sandy é casada com o músico Lucas Lima há 14 anos e juntos são pais de Theo, de 8.