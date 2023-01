Toda estilosa, Adriana Bombom treina boxe na praia do Arpoador

Rio - Adriana Bombom, de 49 anos, deixou a preguiça de lado e suou a camisa na manhã desta sexta-feira. A apresentadora treinou boxe na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, acompanhada do professor Luciano Rufino. De saia rosa e blusa estampada, a ex-mulher de Dudu Nobre mostrou o corpão em forma. Após o exercício, ela ainda admirou a vista do local e fez alguns registros pelo celular.

Vale lembrar que Adriana Bombom é musa da Grande Rio. Neste ano, a agremiação homenageará o cantor Zeca Pagodinho e levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Ô Zeca, o pagode onde é que é? Andei descalço, carroça e trem, procurando por Xerém, pra te ver, pra te abraçar, pra beber e batucar!", que é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.



