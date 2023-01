Luana Piovani acusa Pedro Scooby e abrir ação judicial contra ela - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2023 10:49

Rio - Luana Piovani usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para contar aos seguidores que está sendo processada pelo ex-marido, Pedro Scooby. No Instagram, a atriz de 46 anos afirmou que o atleta moveu uma ação judicial contra ela após ter sido exposto por não pagar o valor acordado para pensão dos filhos Dom, de 10 anos e os gêmeos Bem e Liz, de 7.

"Cheguei aqui no começo da semana, e tinha um processo. Ou seja, o Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência semana que vem. Ele está querendo me calar. E eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que eu venho contar as faltas que ele comete, só que funciona, por isso que eu faço", iniciou a artista no vídeo publicado em seu feed.

Segundo Piovani, o surfista decidiu dar entrada na ação em Portugal — país onde ela vive com os filhos — pois conseguiria algumas vantagens. "Nessa semana mesmo, postei um caso de agressão onde a juíza deu o veredito que o agressor teria que levar a agredida para jantar [...]. Só pra vocês entenderem porque ele abriu esse processo aqui, é mais fácil, o feminismo não existe, os direito das mulheres aqui são quase irrisórios. Se, por acaso, eu parar de falar, vocês já sabem o porquê: mais um macho alfa dentro do patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas", explicou a loira.

A atriz ainda acusou o ex-marido de anexar fotos em que ela aparece nua nos documentos da ação judicial, a fim de garantir que ela não fosse levada a sério pela justiça portuguesa. "Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Eu fiquei olhando o processo, tem várias gravações de áudios meus com o Dom, 'cavucou 'mesmo, fez o negócio todo pensado. Tem fotos minha nua no meio do processo. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos, nua, tem a ver com o fato de ele querer que eu me cale...", pontuou ela, que afirmou ter conversado com sua advogada logo em seguida e compreendido as possíveis intenções do surfista.

"Uma vez que ele me desqualifica como mulher e como mãe, ele conseguiria tirar a guarda. Fiquei chocada, que ardiloso, que cruel [...] E aí entendi que preciso matar o Pedro dentro de mim", ponderou.

"Cara, eu conheci esse rapaz, eu levei ele para o dentista. Conheci ele de chinelo num camarote e fui eu que apresentei o dono do camarote para ele. Apresentei Luis Melodia, Lenine, Seu Jorge... Fui moldando ele e ele vem tirar essa onda de 'papaizão'?", disparou a artista.

Até o momento, Pedro Scooby não se pronunciou sobre o vídeo publicado pela ex-mulher.

