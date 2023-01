Camilla de Luca desabafa nas redes sociais - Reprodução/Twitter

Camilla de Luca desabafa nas redes sociaisReprodução/Twitter

Publicado 27/01/2023 12:29 | Atualizado 27/01/2023 12:34

Rio - Camilla de Lucas desabafou com os seguidores, nesta sexta-feira (27), após não conseguir comprar ingresso para a turnê de reencontro do RBD no Brasil. Os shows acontecerão em novembro, no Rio e em São Paulo.