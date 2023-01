RBD anuncia shows no Brasil com a ’Soy Rebelde Tour 2023’ - Reprodução / Instagram

RBD anuncia shows no Brasil com a ’Soy Rebelde Tour 2023’Reprodução / Instagram

Publicado 20/01/2023 08:40 | Atualizado 20/01/2023 08:48

Rio - Eles voltaram! O grupo mexicano RBD anunciou, na noite de quinta-feira, as datas dos shows da turnê "Soy Rebelde Tour 2023", que percorrerá a América Latina e Estados Unidos. Duas das apresentações acontecerão no Brasil, entre os dias 17 e 19 de novembro, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

O show de São Paulo ocorrerá na arena Allianz Parque e terá ingressos a partir de R$ 210. Já o do Rio, será realizado no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e a entrada custará a partir de R$ 195. Os ingressos, que começarão a ser vendidos — de forma geral — na próxima sexta-feira, dia 27, às 10h, estarão disponíveis para compra no site da Eventim e também nas bilheterias físicas.