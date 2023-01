João Guilherme - Reprodução Internet

João GuilhermeReprodução Internet

Publicado 19/01/2023 19:08 | Atualizado 19/01/2023 20:53

Rio - A participante do "BBB23" Bruna Griphao contou, nesta quinta-feira (18), que seu amigo João Guilherme foi convidado para o reality mas recusou a oportunidade. Após ser exposto, o cantor usou seu Twitter para se desculpar por não ter entrado no programa. No tweet, o filho de Leonardo escreveu: "Olha, desculpa não ceder entretenimento no BBB esse ano. Amo uma resenha, o dia que eu for vai ser f*da. Juro que não saio cancelado".

fotogaleria

O ator recebeu muitas respostas de internautas se preparando para participações futuras de João no reality. Mensagens do tipo: "estarei com meus panos prontos caso seja (cancelado)", "você já soltou que 2024 vem aí… estaremos aguardando", "acho bom ser ano que vem" e "duvido João, duvido".

Em outro tweet, o ex-namorado de Jade Picon declarou sua torcida para a amiga Bruna Griphao, com quem já teve um affair. João escreveu: "Tô meio que amando/preocupado com a Bruna nesse #BBB23. Amém que vai dar certo", e completou com o emoji oficial da torcida da atriz.

olha, desculpa não ceder entretenimento no bbb esse ano.

amo uma resenha, o dia que eu for vai ser foda.

juro que não saio cancelado — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) January 19, 2023