Miley Cyrus e Liam Hemsworth / Shakira e Gerard Piqué Reprodução / Tik Tok

Publicado 19/01/2023 15:26 | Atualizado 19/01/2023 16:21

Rio - Recentemente, Shakira e Miley Cyrus lançaram músicas que falam sobre seus processos de divórcios. Após elas conquistarem o topo das paradas de sucesso, os internautas resgataram alguns alguns vídeos do tempo que a colombiana e a ex-Disney eram casadas com o jogador de futebol Gerard Piqué e com o ator Liam Hemsworth, respectivamente.

Os registros mostram momentos muito parecidos das cantoras bem-humoradas, brincando com as câmeras e com os maridos, que rapidamente as reprimem e pedem para que elas parem. Ambas deixam de sorrir imediatamente.



Nas redes sociais, o público avalia o comportamento dos ex das cantoras, que é muito semelhante. "Dois macho que não sabe lidar com o sucesso do talento das mulheres ao seu redor", escreveu uma internauta.

"O caso do Pique é emblemático. Posando de machão sério ali no vídeo, constrangendo a companheira para bancar o formal. Porém, na intimidade, aprontando todas e apagando o brilho dela. Isso ilustra um pouco o relacionamento tradicional, tóxico e conservador, assim como a postura do homem que o defende a qualquer custo", disse outra.

"Uma vez ouvi que alguns homens gostam de mulher expansiva só no início, depois ficam tentando nos controlar", afirmou mais uma. "Infelizmente eu acho que pelo menos uma vez, em algum momento na vida a mulher viveu ou viverá uma situação assim. Só corre que é cilada, Bino!", garantiu uma quarta.