Mel Maia joga altinha e exibe corpão em tarde na praia

Rio - A atriz Mel Maia, de 18 anos, aproveitou uma folguinha nas gravações de "Vai na Fé" para curtir uma tarde na praia com amigos e o namorado, MC Daniel. A artista trocou muitos carinhos com o cantor e se divertiu jogando altinha na Prainha, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira.

Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro em dezembro do ano passado, durante uma live. O funkeiro surpreendeu a atriz oficializando o relacionamento. "Já era, todo mundo sabe que eu te amo. A gente está junto há vários meses já, a gente estava pensando em um montão de coisa… Não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Mel. Pensando do que vão falar da gente. Você já tem sua carreira, tem seu dinheiro, já é famosa", disse o cantor.

"Se estamos juntos, é porque a gente se ama, nos apaixonamos antes da gente se beijar, as pessoas precisam saber disso", concluiu.

Atualmente, a atriz interpreta a Guiga da novela "Vai na Fé", exibida no horário das 19h da TV Globo.

