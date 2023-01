Viih Tube conta aos seguidores que sonhou com o rosto da filha, Lua, que ainda não nasceu - Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2023 13:44

Rio - Viih Tube usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para contar aos seguidores que sonhou com o rosto de sua filha, Lua, que ainda está na barriga. Nos stories do Instagram, a youtuber de 22 anos aproveitou para descrever os traços da garotinha, fruto de seu relacionamento com o ex-BBB Eliezer, de 32.

"Eu sonhei com o rostinho todo dela. Ela tinha o olho igualzinho o meu, parecia meu olhar no dela; o nariz igualzinho do Eli, antes da rinoplastia [risos]; e a boca não sei identificar se era minha ou do Eli, era uma mistura; ela não tinha muito cabelo, nasceu com pouquinho cabelo", disse Viih aos seguidores.

Por fim, a influenciadora prometeu que quando a menina nascer, contará se ela se parece ou não com o que viu em sonho. "Foi fofinho, foi legal", concluiu.



Viih Tube e Eliezer anunciaram a gravidez no mês de setembro de 2022. Atualmente, Lua, que ainda está sendo gestada, já conta com mais de 1 milhão de seguidores em sua conta do Instagram, monitorada pelos pais.