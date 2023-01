Petra Mattar fala sobre destino de seu perfil no OnlyFans - Reprodução / Instagram

Petra Mattar fala sobre destino de seu perfil no OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 19/01/2023 09:52 | Atualizado 19/01/2023 09:54

Rio - Na reta final da gravidez, Petra Mattar, de 28 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para comentar o destino de seu perfil no OnlyFans — plataforma de conteúdo adulto — após o nascimento de seu primogênito, Makai. A influenciadora, que é filha do cantor Maurício Mattar, afirmou que logo deverá deletar sua conta e indicou que os interessados façam a assinatura mensal enquanto suas fotos ainda estão disponíveis.

"Teve gente que me perguntou o porquê de eu não abaixar o preço da assinatura, já que o conteúdo não é atual. Explicando: Não tem a menor condição de eu diminuir o valor, porque tem conteúdos que já estão disponíveis lá, que eu não quero que qualquer um tenha acesso", iniciou a influencer via stories. "Tem conteúdo de um ano todo lá, e muita coisa boa, então é por isso", justificou.



Logo em seguida, Petra anunciou que o conteúdo ficará no ar por pouco tempo e enviou um conselho aos interessados. "Aproveitem para assinar agora, porque quando Makai nascer, vou excluir a minha conta no OnlyFans", afirmou.