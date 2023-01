Kleber Bambam dá opinião polêmica sobre Arthur Aguiar - Reprodução/Instagram

Kleber Bambam dá opinião polêmica sobre Arthur AguiarReprodução/Instagram

Publicado 18/01/2023 18:53

Rio - Kleber Bambam polemizou ao revelar sua opinião sobre Arthur Aguiar, em transmissão ao vivo pelo YouTube que realizou, na noite desta terça-feira. Durante um bate-papo com Max Porto, campeão do "BBB 9", o primeiro vencedor na história do reality show da TV Globo relembrou um encontro que teve com o ator ao participar do "Programa do Faustão", da Band.

"Pra mim, ele é um bobalhão, cara de cachorrinho. Pra mim, ele está morto, está enterrado, porque ele não tem moral nenhuma. Foi lá no camarim comigo no 'Faustão' e não fala nada com nada. Está boiando no meio da água, você vê que nem falam mais dele", começou o fisiculturista.

Sem segurar a língua, Bambam seguiu detonando o campeão do "BBB 22": "O cara não respeita hierarquia, não respeita nada. É um bobalhão e acabou. Se alguém quiser falar isso pra ele, pode falar. É a minha opinião", completou.

Kleber ainda criticou outros ex-participantes do reality que preferiram não participar de uma série de lives que fez com as mulheres que venceram em edições passadas. "Quando eu fui fazer as lives das campeãs, as únicas que não fizeram foram: Emilly (BBB 17), Gleici (BBB 18) e Thelma (BBB 20). As três que estão na fila do pão. Aí depois veio a Juliette (BBB 21), que engoliu vocês tudo, depois veio o Gil do Vigor que engoliu a Juliette pelo carisma", disse.



Em novembro do ano passado, o ex-brother já havia causado polêmica na web após afirmar que é mais famoso que vencedora do "BBB 21". "Pessoal, Juliette é um mito? Neste ano, eu já não ouvi mais falar dela. Se você pergunta para o porteiro, o faxineiro ou o frentista na esquina, ninguém já nem lembra dela", declarou. "Ela tem mais de 30 milhões de seguidores. Será que aquilo ali é real?", questionou Kleber.