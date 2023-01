Carolina Dieckmann abre o jogo sobre vazamento de fotos íntimas na internet - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2023 17:34 | Atualizado 18/01/2023 17:44

Rio - Carolina Dieckmann participou do "Quem Pode, Pod" desta terça-feira, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Durante o programa, a atriz de 44 anos abriu o jogo sobre o episódio em que teve fotos íntimas suas vazadas na internet após ser chantageada por hackers. No ar como a Lumiar da novela "Vai na Fé", da TV Globo, a artista deu detalhes sobre o caso que aconteceu em 2012 e deu origem à "Lei Carolina Dieckmann".

"A gente tentou contato na polícia, para ver se era possível descobrir quem era a pessoa. Era tudo muito novo, você não conseguia quebrar sigilos telefônicos de ninguém e tudo precisava de uma autorização, era muito mais difícil. Eu nunca pensei em ceder à chantagem", afirmou ela.

Em seguida, a global disse que estava em São Paulo ensaiando para um filme quando soube que as imagens tinham sido divulgadas na internet. Carolina revelou a preocupação que sentiu com a reação do filho Davi, na época com 13 anos, fruto do relacionamento com Marcos Frota. "Eu tive que fretar um avião para ir para casa. Já tinha gente me esperando no aeroporto do Rio. Eu liguei para o Bruno De Luca na hora e falei 'Bruno, você precisa ir lá em casa desligar a internet porque o Davi vai ver'", relatou.

"Foi um terror. Eu fui na delegacia com Tiago (Worcman, atual marido da atriz), arregacei a manga e falei 'vambora, as fotos eram para o meu marido, a pessoa que pegou isso hackeou o meu e-mail'. Em uma semana eles descobriram os caras. Foi super rápido", disse a artista.

Carolina ainda foi sincera ao comentar os impactos que o crime teve sobre sua família na época: "O Davi sempre foi um menino muito quieto, super reservado. Eu tentava falar com ele, mas nada que eu dissesse ia confortar", desabafou.

"Eu só fiquei confortável com esse assunto muitos anos depois, quando ele já tinha uns 19 anos. Perguntaram pra ele 'qual a coisa mais legal que a sua mãe fez no trabalho?'. Ele falou 'a minha mãe fez muito trabalhos legais, mas no episódio das fotos eu senti muito orgulho dela'", finalizou ela sobre o herdeiro, que hoje tem 23 anos. A atriz também é mãe de José, 15, fruto do casamento com Tiago Worcman.