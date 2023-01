Ludmilla e Brunna Gonçalves trocam beijos em praia do Rio

Rio - Ludmilla e a mulher, Brunna Gonçalves, curtiram o dia de folga juntinhas! O casal aproveitou o calor desta quarta-feira para ir à praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio. No local, elas se divertiram bastante e trocaram alguns beijinhos. De biquíni, as duas também chamaram a atenção pela beleza e boa forma.

E por falar em Lud, nesta quarta-feira , a cantora desabafou sobre um ataque racista que recebeu de um internauta através do Twitter. Ela foi chamada de "macaca flopada" por usuário da rede social e deu a entender que vai tomar as medidas legais necessárias, já que há uma nova lei que equipara injúria racial ao crime de racismo. "Agora que o presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) assinou a lei que enquadra injúria racial ao crime de racismo, eles vão ter o que merecem. Cansada dessa por** já!", afirmou a artista.

