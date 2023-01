Lívia Andrade exibe bumbum e revela que precisou passar por procedimentos estáticos - Reprodução Internet

Publicado 18/01/2023 14:46

Rio - Lívia Andrade, de 39 anos, compartilhou, nesta quarta-feira, um registro do bumbum. A influenciadora e apresentadora contou para os seguidores que precisou usar os procedimentos estéticos para voltar ao corpo ideal, que foi perdido após passar por um tratamento pesado com medicamentos fortes. Na foto, Lívia aparece de fio dental em uma praia e tem os glúteos sujos de areia. O clique gerou diversos elogios.

"Bumdiaaaa... É possível manter o contorno , formato , volume e textura!!!" iniciou Lívia na legenda da foto. Em seguida, a artista explicou suas metas: "Eu tinha pouco tempo e queria ter de volta o bumbum do jeitinho que ele era antes. Eu fiz um tratamento pesado com medicamentos fortes por um longo tempo e os efeitos colaterais mudaram meu corpo. A casa caiu!!!".

Logo depois, ela disse que contou com a ajuda de um dermatologista para voltar com o bumbum: "Me provou que é possível, com a união de tecnologias e novos procedimentos sem intervenções cirúrgica e sem mudar a forma natural do meu corpo. Meu projeto verão aos 45 do segundo tempo deu super certo! Obrigada time".

O clique rendeu vários elogios para a apresentadora. "Zero defeitos", "Perfeita", "Mulherão" e "Linda" foram alguns dos comentários deixados pelos internautas na publicação. Lívia Andrade está passando as férias nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe.