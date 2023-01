Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello - Reprodução / Instagram

Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de MelloReprodução / Instagram

Publicado 18/01/2023 12:18 | Atualizado 18/01/2023 12:19

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, na terça-feira, para compartilhar novos cliques de um ensaio feito ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello. No Instagram, a atriz de 56 anos também aproveitou para declarar seu amor pelo ator, com quem está à espera de Lucca.

fotogaleria

"Amor da minha vida", escreveu ela na legenda de um vídeo que traz várias imagens do ensaio do casal. Nas fotografias, Claudia ainda expõe a silhueta da reta final de gravidez, que já está no sétimo mês. Além de Lucca, a atriz também é mãe de Enzo e Sophia, frutos de seu antigo casamento com Edson Celulari.

Nos comentários do post, os seguidores da artista aproveitaram para enviar mensagens de carinho aos dois. "Casal maravilhoso", disse um internauta. "Linda de todas as formas!", elogiou uma fã. "Lindos", declarou outra. "Vocês passam para os outros todo o amor que existe entre vocês", opinou uma usuária.