Karoline Lima chora ao relembrar do passado nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2023 11:08

Rio - Karoline Lima, ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, usou as redes sociais, na terça-feira, para relembrar dificuldades enfrentadas no passado. Durante o desabafo realizado via Instagram, a influencer não conseguiu conter as lágrimas ao refletir sobre sua evolução pessoal e a redescoberta da felicidade.

"Eu estava lembrando de um tempo atrás, em que eu pensei assim: 'cara, será que algum dia eu vou me sentir feliz, mesmo, em paz de novo?'. Eu achei que sim, claro, mas não sabia que seria agora, não sabia como. Sabia que em, algum momento eu ia me sentir feliz, mas hoje, parando para ver tudo que estou vivendo e sentindo, é muito bom poder falar com todas as letras, que estou feliz", iniciou ela, sem dar muitos detalhes sobre sua vida pessoal e profissional.

"Estou leve, estou em paz, curtindo de verdade, e entrando de cabeça nas experiências que estão aparecendo. Todo mundo merece sentir isso, se sentir inteira, em paz, feliz, realizada, leve. Todo mundo merece", acrescentou.

Por fim, Karoline ainda explicou o motivo de ter se afastado das redes sociais por um tempo. "Eu nunca aproveitei, eu nunca entrei de cabeça, eu nunca senti a paz do lugar, da energia do lugar. Mas isso é muito incrível assim, é muito sensacional meio que desapegar, sabe, e só estar inteira de corpo, alma e coração. Eu estou muito feliz e é gostoso de falar isso, né? Mas eu estou muito feliz e pretendo continuar, sabe, parar de ver coisa. É por isso que eu estou 'off', desculpa, pela minha saúde mental, pela minha vida, pela minha paz. E é muito bom estar fazendo isso por mim mesma, sabe?", concluiu a influencer.