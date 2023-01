Susana Vieira anuncia retorno ao desfile da Grande Rio - Reprodução Internet

Susana Vieira anuncia retorno ao desfile da Grande RioReprodução Internet

Publicado 17/01/2023 20:06

Rio - Susana Vieira anunciou em seu Instagram, nesta terça-feira (17), que está confirmada no desfile da Acadêmicos da Grande Rio no Carnaval de 2023. Posando na quadra da Escola, a atriz de 80 anos confirmou seu retorno à Marquês de Sapucaí após quatro anos afastada da avenida. A última vez que Susana representou as cores da escola do coração foi em 2018, antes de enfrentar a leucemia que a afastou da festa em 2019.

Na legenda, a artista escreveu: "Só pra avisar que esse ano tô de volta na avenida!!!!! Grande Rio!!! Viva o Zeca!!!". A escola de Duque de Caxias escolheu homenagear o sambista Zeca Pagodinho como tema do enredo do desfile deste ano. Nos comentários, fãs e seguidores se animaram com a novidade e responderam desejando bom desfile para Susana com mensagens como: "Linda! Pronta pra arrasar! Você é luz Su!", "Tá lindíssima!! A senhora é divina! Deus a abençoe sempre, Musa!" e "Melhor notícia, agora a avenida vai ficar mais alegre! Vai Grande Rio"