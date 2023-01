Um mês depois, Laura Fernandez reflete sobre cirurgia de retirada de nódulo - Reprodução Internet

Um mês depois, Laura Fernandez reflete sobre cirurgia de retirada de nódulo Reprodução Internet

Publicado 17/01/2023 17:26

Rio - Um mês após sua cirurgia para retirada de um nódulo no pescoço, Laura Fernandez usou suas redes sociais, nesta terça-feira (17), para refletir sobre o procedimento. A modelo é ex-nora de Preta Gil, que recentemente descobriu um câncer de intestino , e compartilhou um carrossel de fotos mostrando diferentes curativos que usa no local onde estava o nódulo, descoberto no Natal de 2021.

fotogaleria

Na legenda, a influenciadora escreveu: "Um mês de cirurgia. Um mês que muita coisa mudou, que muita coisa saiu. Um mês meio afastada daqui e tentando entender tudo que aconteceu. Um mês sentindo aflição em ver essa nova marca no meu corpo. Tenho uma amiga @martchela__ que acha sexy todas as marcas que a vida nos dá, comecei a achar também. Deixei mais minha cara com os curativos fofinhos que ia encontrando. Viraram um acessório. 'Qual vai ser o tema do dia?' Agora a vida volta mas não ao normal de antes, mas a um normal novo. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e preocupação mas já está tudo bem. Agora a preocupação é em saber que curativo vai ser o do dia :)"

Laura é mãe de Sol de Maria, fruto do seu relacionamento com Fran Gil que durou até 2020, e recebeu apoio de amigos e seguidores nos comentários da publicação. Mensagens como: "Hahahah aquelas que fazem até de um band-aid um item fashion", "Lindona! Você é luz e vida e sempre será!", "Amem! Graças a Deus. Estamos felizes com a notícia boa" e "Linda!!!! Você está maravilhosa e muito fofos os seus curativos", foram as mais vistas.