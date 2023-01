Giovanna Leão, ex-participante da 'Casa de Vidro', se diverte em praia do Rio

Rio - Fora do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo, Giovanna Leão curtiu o dia de sol na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira. Eliminada da "Casa de Vidro", a empresária de 25 anos estava acompanhada de um amigo. Para espantar o calorão, os dois deram um mergulho no mar e se divertiram bastante. De biquíni, a gamer também esbanjou beleza e boa forma.

Recentemente, Giovanna divulgou uma carta aberta, no Instagram, em que pede desculpas em resposta às acusações de racismo que surgiram enquanto estava confinada na Casa de Vidro, montada em um shopping. Internautas resgataram tuítes antigos da ruiva com ofensas racistas, além de críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Com toda a sinceridade, e por quantas vezes forem necessárias, quero pedir perdão por minhas falas totalmente erradas, meu pensamento tão equivocado na época - comparada à atual vivência e consciência de classe que possuo hoje - pois na época, eu era cercada apenas pela branquitude e seus privilégios. Mas isso não justifica o que fiz. Nada justifica!", disse ela em um trecho. "Eu sei que errei, mas eu gostaria que vocês me dessem uma oportunidade pra que vissem que eu não sou a mesma Giovanna de anos atrás", apelou em outro.

