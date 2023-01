Mel Lisboa surge sem filtro e maquiagem no Instagram para comemorar aniversário - Reprodução / Instagram

Mel Lisboa surge sem filtro e maquiagem no Instagram para comemorar aniversárioReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2023 12:16

Rio - Mel Lisboa usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar a chegada de seu aniversário. No Instagram, a atriz, que completa 41 anos, exibiu sua beleza natural e fez uma reflexão sobre o aprendizado conquistado com o passar do tempo.

"Quarenta e um. Sem filtro, nem maquiagem. E um sorrisinho resiliente por saber que é impossível evitar o inevitável: o tempo passa. E isso é bom. É ótimo", ponderou a artista. "Muito amor, saúde e luz para todos nós", desejou na legenda dos cliques.

Nos comentários do post, seguidores aproveitaram para enviar mensagens carinhosas. "Quarenta e um anos sendo a mulher mais linda desse mundo!", elogiou uma fã. "Quanto menos intervenções estéticas, mais jovial. Obviamente tem uma carga genética aí, maravilhosa, e supostos cuidados, como protetor solar, creio eu. Mas, nossa, vc parece ter 10 anos a menos", pontuou outra. "Parabéns! Muita saúde!", desejou uma internauta.