Zeca Pagodinho inaugura bar em São Paulo com a presença de famosos

Rio - Zeca Pagodinho, de 63 anos, reuniu alguns famosos na inauguração de seu bar na Neo Química Arena, anteriormente chamada de Arena Corinthians, em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Xande de Pilares, Mumuzinho, Serginho Groisman e Salgadinho compareceram ao local e prestigiaram o sambista. O evento, claro, contou com muita música.

Na ocasião, o apresentador do "Altas Horas", da TV Globo, ainda foi surpreendido. Ele ganhou um palco no Bar do Zeca com o seu nome e falou sobre a homenagem através do Instagram. "Imagine: sou convidado para a inauguração do bar do Zeca Pagodinho na Arena Corinthians e ele me faz uma surpresa. Um palco com meu nome! Que é isso?", questionou Serginho.







