Luciana Gimenez e o namorado deixam restaurante de Nova YorkBackgrid/ Agnews

Publicado 17/01/2023 08:29

Rio - Luciana Gimenez, de 53 anos, curtiu um programinha romântico com o namorado, Renato Breia, em Nova York, na noite desta segunda-feira. Os dois estiveram em um restaurante e trocaram alguns carinhos na saída do local. A apresentadora do "Superpop", da RedeTV!, estava em uma cadeira de rodas, já que se submeteu a uma cirurgia recentemente após fraturar a perna esquerda em quatro lugares devido um grave acidente enquanto esquiava em Aspen.

No Instagram Stories, Luciana falou sobre as dificuldades de usar a cadeira de rodas. "Os desafios da vida que a gente aprende, né? Eu que nunca quis sentar em uma cadeira de rodas, aqui estou eu. Demorei uma meia hora para conseguir colocar e me adaptar a uma cadeira. Ela é muito curta para a minha perna. Então, minha perna está para fora”, disse ela, que mede 1,82m.



"Está latejando, mas eu falei com os meus filhos, falei com amigos que eu vou sair na rua hoje e eu tenho que me esforçar, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ser no mundo, no caso, no meu mundo. Eu tenho que reagir, já deu de ficar no meu quarto me lamentando. Nem que seja cinco minutinhos, eu vou sair. Vocês me aguardem com essa cadeira de rodas", brincou a apresentadora.