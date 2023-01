Ator Jeremy Renner posta foto direto do hospital após sofrer acidente na neve - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2023 21:07

Rio - Jeremy Renner recebeu alta do hospital onde foi internado após sofrer um grave acidente na neve, no dia 1º de janeiro, nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o ator de 52 anos usou o Twitter para avisar que já estava em casa com a família, depois de passar por duas cirurgias para tratar os danos causados por um snowcat, veículo usado para se locomover na neve.

"Apesar da minha névoa mental, eu fiquei muito feliz de assistir o episódio 201 com minha família em casa", disse o artista, citando a estreia da segunda temporada da série "Mayor of Kingstown", em que interpreta o protagonista. O astro de Hollywood chegou a comemorar seu aniversário de 52 anos na UTI, no último dia 7, agradecendo aos profissionais de saúde que ajudaram em seu tratamento.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023

Conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro na saga "Os Vingadores", da Marvel, Jeremy Renner sofreu um acidente no início do ano, ao ser atropelado por uma máquina de neve conhecida como snowcat, que esmagou parte de seu tronco, em Nevada, nos Estados Unidos. As autoridades relataram que Renner ajudava um membro da família a desatolar o carro da neve, quando saiu do trator para conversar com o parente, o veículo começou a capotar. O ator então tentou voltar para o banco do motorista, porém acabou sendo atropelado e esmagado.