Bárbara Heck e Larissa Tomásia aproveitam praia no Rio de Janeiro - Reprodução Internet

Bárbara Heck e Larissa Tomásia aproveitam praia no Rio de JaneiroReprodução Internet

Publicado 17/01/2023 19:42

Rio - Bárbara Heck compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira (17), registros do dia que passou na praia, aproveitando o dia ensolarado no Rio de Janeiro. Tomando chimarrão, a loira apareceu em uma canga da bandeira do Brasil e legendou a publicação com: "aquela farofinha".

fotogaleria

A ex-BBB curtiu o sol da Cidade Maravilhosa acompanhada da amiga de confinamento, Larissa Tomásia, que também compartilhou cliques do dia em seu Instagram. Na mesma pose que a amiga, a pernambucana escreveu na legenda do seu post: "Tô muito carioca". As duas se conheceram no "BBB22", e mantiveram a amizade do lado de fora da casa, aproveitando o verão no Rio de Janeiro juntas.

Na publicação da amiga, Bárbara comentou: "O fogo de Larissa Tomásia tomando conta das areias cariocas" e completou: "Por isso que ta tão quente". Já Larissa deixou seu recado no post da loira dizendo: "Nossa tardinha de milhões, amo!"