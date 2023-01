Bianca Andrade se refresca em dia de piscina ao lado do filho, Cris - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2023 15:36

Rio - Bianca Andrade aproveitou o dia ensolarado para se refrescar na piscina do hotel onde está hospedada em Santa Teresa, no Centro do Rio. Nesta terça-feira, a influenciadora digital usou os Stories do Instagram para registrar o momento de lazer ao lado do filho, Cris, de 1 ano. "Denguinho da mamãe", escreveu a empresária, na legenda de um dos vídeos.