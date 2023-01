Iza exibe o corpo escultural em praia da Tailândia - Reprodução do Instagram

Iza exibe o corpo escultural em praia da TailândiaReprodução do Instagram

Publicado 17/01/2023 14:43

Rio - Iza, de 32 anos, fez a temperatura subir ainda mais nesta terça-feira. A cantora posou para uma série de fotos na praia Phra nang Cave Beach, da Tailândia, onde curte as férias, e compartilhou as imagens no Instagram. A dona do hit 'Mó Paz', que está solteira, deixou os fãs babando por sua beleza e boa forma.

fotogaleria

"Dona de toda beleza do mundo", afirmou um internauta. "Iza é um monumento, senhor Jesus", destacou outro. "A mulher mais linda do mundo", opinou uma terceira pessoa.

Iza anunciou o término de seu casamento com o produtor Sérgio Santos através das redes sociais em outubro do ano passado. Os dois ficaram juntos durante quatro anos. "Eu e Sérgio não somos mais um casal. Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos", dizia o comunicado.