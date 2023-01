Mari Gonzalez abre o jogo e admite 'secada' em Mari Gonzalez no 'BBB 23' - Reprodução/Instagram

Mari Gonzalez abre o jogo e admite 'secada' em Mari Gonzalez no 'BBB 23'Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2023 22:25

Rio - Bianca Andrade agitou a internet, na madrugada desta terça-feira, ao comentar uma cena marcante do "BBB 20". Em postagem no Twitter, a influenciadora digital abriu o jogo sobre um vídeo do momento em que foi flagrada encarando intensamente alguém que não aparece no registro, durante uma festa no reality show da TV Globo.

fotogaleria

Na época, internautas apontaram que a empresária estaria de olho em Gui Napolitano, mas a famosa revelou a verdade por trás das imagens. "Tá, anos se passaram, mas vocês sabem que essa secada aí era na Mari, né?", disse Boca Rosa, citando Mari Gonzalez, que também fez parte do elenco Camarote da edição que teve Thelma Assis como campeã.

Sem perder tempo, a noiva do também ex-BBB Jonas Sulzbach logo respondeu a declaração da amiga: "Ainda tenho chance?", quis saber Mari, com muito bom humor. "Mariana, você é uma demônia! Mas tem chance, sim", respondeu Bianca.

Confira:

tá anos se passaram, mas vcs sabem que essa secada aí era na Mari né? https://t.co/gRoMh0RHj3 — Bianca Rosa (@BiancaAndrade) January 17, 2023