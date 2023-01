Preta Gil mostra colar bíblico e imagens de santos e entidades que a acompanham durante tratamento - Reprodução Internet

Publicado 17/01/2023 18:11

Rio - Uma semana após revelar o diagnóstico de câncer no intestino e dias depois de iniciar seu tratamento, Preta Gil compartilhou com seus seguidores, nesta terça-feira (17), um registro de sua nova aquisição. A cantora mostrou um colar gravado: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", trecho do salmo 23:1, parte conhecida da Bíblia.