Betty FariaReprodução Internet

Publicado 17/01/2023 15:45

Rio - Betty Faria foi surpreendida, na última segunda-feira (16), por um internauta que compartilhou a sua capa da Revista "Playboy" enquanto a atacava na legenda. No tweet, o usuário escreveu: "O relógio do tempo é implacável. Ontem, uma inspiradora de punhe***. Hoje, uma atriz no ostracismo... Se apegou à esquerda para não ser mais uma moradora do Retiro dos Artistas". A atriz respondeu pelo seu Twitter dizendo: "Gente, esse coitado cheio de raiva e não sabe de nada. Luz e block".

Após compartilhar outro tweet reforçando: "Coitado, quanta raiva! Block infeliz", Betty recebeu o apoio de amigos e fãs. Mensagens como: "É um coitado, mal amado! Ignora!", "Nem liga, vc sempre será nossa Musa!! E ele continuará dependendo de revistas para bater p..., Pois mulher de verdade nenhuma deve querer aquilo ali!!" e "Quando não se tem argumentos e razão, tentam atacar no pessoal fragilizar a pessoa", foram as mais deixadas pelos seguidores.