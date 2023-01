Iza e Yuri Lima vivem affair - Reprodução/Instagram

Publicado 17/01/2023 21:51

Rio - Iza, de 32 anos, está vivendo um novo romance com o jogador de futebol Yuri Lima, de 28, ex-Fluminense e recém contratado do Mirassol. O próprio atleta confirmou o affair, nesta terça-feira, ao Gshow que os dois engataram em um affair, após agitar a web com uma foto publicada nos Stories do Instagram. No clique tirado no escuro, o futebolista posa agarrado com uma mulher e fãs apontaram que a silhueta era parecida com a da cantora.

"Estamos nos conhecendo", declarou Yuri, que revelou ter ficado surpreso com a repercussão da imagem compartilhada na segunda-feira. "Que loucura isso... Assustado é pouco", confessou ele. "O que eu posso falar é que eu sou fã demais da Isabela", completou o meia.

A assessoria da cantora foi procurada pelo DIA, mas não houve resposta até o momento. Mais cedo, a famosa deixou os fãs babando por sua beleza e boa forma com fotos tiradas na praia Phra nang Cave Beach, da Tailândia, onde curte as férias.

Os boatos de que Iza e Yuri Lima estavam juntos surgiram no Réveillon, quando a artista se apresentou no Show da Virada, na praia de Copacabana. O jogador esteve no local e chegou a registrar alguns momentos da apresentação da carioca. Em outubro do ano passado, a cantora anunciou o fim de seu casamento de quatro anos com o produtor musical Sérgio Santos. Desde então, a famosa não assumiu nenhum outro romance.