Paolla Oliveira participa do ensaio da Grande Rio na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira - Webert Belicio / Ag. News

Paolla Oliveira participa do ensaio da Grande Rio na quadra da agremiação, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na noite desta terça-feiraWebert Belicio / Ag. News

Publicado 18/01/2023 17:50

Rio - Paolla Oliveira usou seu Story, nesta quarta-feira (18), para esclarecer os boatos de que estaria grávida. A rainha de bateria da Acadêmicos da Grande Rio apareceu no ensaio da escola, na última terça-feira (17), e internautas começaram a questionar sobre seu corpo. No mesmo dia, a atriz postou um vídeo mostrando sua produção para o evento e recebeu muitos comentários de seguidores acreditando que um bebê estava a caminho.

fotogaleria

Paolla, que namora o cantor Diogo Nogueira, rebateu os rumores em seu Instagram dizendo: "Fiz um vídeo lindo para vocês, e estava dando uma olhada hoje nos comentários, e tava aqui vendo vocês falarem sobre um tema que vocês amam: bebê. Meu Deus, como amam esse tema. E eu estava aqui me divertindo com todos os comentários porque na verdade são muito carinhosos. Mas no meio da diversão eu estava aqui pensando que isso é na verdade um papo muito sério. Isso pode ser um gatilho para muitas mulheres, já que a gente ainda é tão 'noiada' com o corpo, e fomos ensinadas a nos preocupar com essa coisa da aparência"

A artista continuou dizendo: "Vocês acharam que eu estava de barriga? Quer saber, com barriga ou sem barriga eu estava me achando linda, é isso que importa. E vem cá gente, nem toda barriga é de bebê não. Mas o que eu queria falar é que a gente tem que se cuidar sim, isso faz parte, mas principalmente pra gente se sentir saudável, bem e linda. E não ficar linda. E o que eu quero para o meu carnaval é ter disposição, ter animação. E fica um alerta aqui, falar do corpo do outro é uma coisa bem séria, então vamos tentar não fazer isso? E para finalizar eu queria mandar um beijo para todos vocês, agradecer os elogios. E dizer que: uma mulher com corpo real somos todas nós".

Na legenda do vídeo postado, Paolla escreveu na legenda: "De volta ao calor, ao som, ao suor do Carnaval! Nosso desfile tá chegando e vai ser uma festa linda. O encontro hoje é na @granderio", e recebeu nos comentários as indagações: "Em breve você vai ser mamãe", "Paola não tem barriga nenhuma , essa barriguinha tá com cara de bebezinho", "Vem um Baby aí?! Linda", "Essa barriguinha tá suspeita".

Em contrapartida, seus fãs também marcaram presença a elogiando com mensagens do tipo: "Paolla linda sempre, mulher real Te amo musa! Sua energia é contagiante", "A melhor sim! Sou extremamente apaixonado" e "Maravilhosa"