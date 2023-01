Claudia Rodrigues está internada em São Paulo - Reprodução Internet

Publicado 18/01/2023 16:42

Rio - A atriz Claudia Rodrigues, de 52 anos, foi internada "com urgência", nesta quarta-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Seguindo os protocolos para portadores de esclerose múltipla, a artista passa por exames de rotina e está consciente, segundo informou sua assessoria de imprensa, que acompanha a humorista na unidade de saúde, assim como a empresária Adriane Bonato, namorada de Claudia.

Em outubro do ano passado, Claudia esteve internada por quatro dias em um hospital de Curitiba, no Paraná, após ser diagnosticada com uma inflamação generalizada devido uma alergia medicamentosa. Diagnosticada com esclerose múltipla em 2000, a atriz revelou, em dezembro, que passará por um tratamento de alto custo na Flórida , nos Estados Unidos, previsto para acontecer entre março e abril deste ano.

"Vou me curar. Esse tratamento vai sarar minhas sequelas. É genial", disse Claudia à colunista Patrícia Kogut, do jornal 'O Globo'. De acordo com Adriane Bonato, o custo da cirurgia é de US$ 5 milhões, o que na cotação atual corresponde a R$ 25,8 milhões. A empresária contou que Claudia colocou alguns imóveis à venda e que pretende conseguir pagar o procedimento de forma adaptada.