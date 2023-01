Ludmilla - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2023 15:58

Rio - Ludmilla, de 27 anos, foi vítima de mais um ataque racista nas redes socias. A cantora foi chamada de "macaca flopada" por um internauta e lamentou a situação através do Twitter, nesta quarta-feira. Ela ainda deu a entender que vai tomar as medidas legais necessárias, já que há uma nova lei que equipara injúria racial ao crime de racismo.

"Agora que o presidente (Luiz Inácio Lula da Silva) assinou a lei que enquadra injúria racial ao crime de racismo, eles vão ter o que merecem. Cansada dessa por** já!", escreveu a artista, que compartilhou o comentário racista.

Nesta quarta-feira, Lula sancionou uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que equipara o crime de injúria racial ao de racismo e amplia as penas. Agora, a injúria racial pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. A pena será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Também haverá aumento da pena se o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais e para finalidade humorística.