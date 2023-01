Karol Conká - Reprodução/Instagram

Publicado 18/01/2023 21:20

Rio - Karol Conká usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para mandar um recado aos fãs. Em postagem no Twitter, a cantora de 37 anos revelou que fica incomodada quando vê internautas "enaltecendo" as atitudes que a rapper teve no "BBB 21". Recordista de maior rejeição na história do programa, a ex-sister deixou bem claro que prefere não rever algumas de suas cenas no reality show da TV Globo.

"Acho errado vocês enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vocês resgatam cenas repugnantes. Eu busquei evoluir como pessoa e desejo essa evolução pra vocês. Agradeço a chance que tive de enxergar a vida com mais amorosidade", declarou a artista, que foi eliminada do programa com 99,17% dos votos.

Um seguidor comentou a postagem e apoiou o pronunciamento de Karol: "Esses dias tava pensando sobre isso, como foi e é doido a galera pedindo pra que tu volte pro reality e tenha as mesmas atitudes, sendo que foi rejeitada por isso. Cada uma, Karolzinha", escreveu o internauta. Na época, a famosa foi detonada nas redes sociais pelas atitudes que teve com Lucas Penteado e Juliette Freire, que foi a campeã da edição.

"Sim! Ver a galera pedindo a volta de quem eles desejaram a morte. Eu fui cruel e insensível e me dói perceber que agi dessa forma. E agora ficam falando que isso era entretenimento. É muita hipocrisia, eu fico decepcionada", respondeu a cantora.

Acho errado vcs enaltecerem certas atitudes que tive no passado. Eu realmente fico com ódio de mim mesma toda vez que vcs resgatam cenas repugnantes. Eu busquei evoluir como pessoa e desejo essa evolução pra vcs. Agradeço a chance que tive de enxergar a vida com mais amorosidade. — Karol Conká (@Karolconka) January 18, 2023