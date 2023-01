Malvino Salvador aproveita férias em família na França - Reprodução Internet

Publicado 18/01/2023 19:13

Rio - Malvino Salvador compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira (18), registros da viagem em família que fez para a França. Acompanhado da esposa Kyra Gracie e das filhas Sofia, Ayra e Kyara, o ator postou cliques nos pontos turísticos da capital do país, Paris, um dia depois de chegarem à cidade.

fotogaleria

Aproveitando as férias, o artista e suas filhas posaram no cu ensolarado da cidade, e aproveitam o frio do inverno europeu. Para legendar as fotos, Malvino escreveu: "Paris em família". Nos comentários, fãs e seguidores do casal elogiaram a família com mensagens do tipo: "Delícia de família! Aproveitem muito", "Lindos! Aproveitem bastante!", "Boas férias e bom proveito a si e sua família… abraços", "Bora aproveitar essa vida maravilhosa!", e "Linda família, aproveite bastante essa viagem".

Malvino e Kyra estão juntos desde 2019, e são pais de Ayra, Kyara e o caçula Rayan. Já Sofia Salvador é filha do primeiro casamento do ator, com Ana Ceolin. A adolescente de treze anos mantém uma boa relação com a madrasta e também documenta a viagem em seu Instagram. Com a legenda: "Apaixonada por este lugar", Sofia compartilhou seus registros do primeiro dia em Paris.

