Antonio Fagundes se pronuncia sobre confusão em teatroReprodução Internet

Publicado 18/01/2023 19:57

Rio - Antonio Fagundes usou seu Instagram, nesta quarta-feira (18), para se pronunciar sobre o tumulto que aconteceu do lado de fora do Teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, onde está em cartaz com a peça "Baixa Terapia".

No último sábado (14), cerca de 50 espectadores chegaram atrasadas à peça e foram impedidas de entrar por decisão do ator. Com a não devolução do dinheiro de entrada, por parte dos funcionários do teatro, o público chegou a esmurrar as portas do local, causando um tumulto que só parou pela chegada da polícia.

O ator compartilhou um vídeo explicando a situação, e contou que além de não tolerar atrasos, a política do teatro não permite reembolso nesse caso. Antonio também pediu para seus seguidores chegarem com antecedência para se acomodarem bem.

Na legenda, o artista escreveu: "Turminha, procurem sempre chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência ao nosso espetáculo. Entramos no palco rigorosamente no horário marcado, em respeito aos que se programaram para chegar na hora. É o justo, não acham? Então, não será permitida a entrada após o início não havendo troca de ingressos e/ou devolução do valor pago, caso isso aconteça. Espero vocês lá pra vivermos juntos uma experiência memorável, do início ao fim."

E continuou explicando: "Pra quem ainda não sabe o que aconteceu: No último sábado, dia 14, foram vendidos 673 ingressos para a peça Baixa Terapia em cartaz no teatro Clara Nunes, aqui no Rio de Janeiro. O espetáculo estava marcado para as 20hs. Dentro do teatro 623 pessoas estavam sentadas em seus lugares, exatamente às 20hs, quando o espetáculo começou. Depois de alguns minutos uma grande confusão se estabeleceu na porta do teatro. As portas foram esmurradas e forçadas por algumas pessoas que compunham um grupo de 50 espectadores que chegaram atrasados e se viram no direito de entrar e atrapalhar a continuidade do espetáculo. Foram contidos. Não permitimos sua entrada. Optamos sempre por respeitar quem respeita o horário marcado. Afinal nesse dia 623 pessoas chegaram na hora."

Nos comentários, amigos e outros famosos concordaram com a posição do ator, e repudiaram a conusão criada no teatro. A atriz Alexandra Martins escreveu: "Tudo que fazemos é para o público. Fazer Teatro, sobre tudo no Brasil, é uma declaração de amor a plateia! Vambora!!!", Bruna Aiiso disse: "Isso mesmo!!!! Educação, respeito e bom senso", Renata Castro comentou: "Perfeito! Isso não deveria nem ter que ser explicado… Chegar com calma, se acomodar e aproveitar cada minutinho da história que está sendo oferecida com tanto amor e dedicação pra você! Aliás , já comprei e em fevereiro vou assistir vocês!", e entre muitos fãs e internautas concordando, Karin Roepke também escreveu: "Tá certíssimo! Respeito é bom e todo mundo gosta."