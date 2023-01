Britney Spears faz tatuagem, mas se arrepende em seguida - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2023 13:39

Rio - Britney Spears, de 41 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar com os fãs o resultado de sua nova tatuagem, feita durante a viagem para Maui, no Havaí. No Instagram, a cantora publicou um vídeo do momento e admitiu ter se arrependido do desenho de coração, feito em seu antebraço, logo em seguida.

"Tatuagem feita há três dias no Maui. Não posso mostrar porque é uma merd* [três emojis rindo]! Tipo, realmente, uma merd*! Merd*! Tenho que consertar isso", escreveu Britney na legenda do registro em que aparece sendo tatuada por um artista no quarto de hotel e depois, faz caras e bocas, mostrando que não gostou do resultado.

A cantora pop tem ao menos 9 tatuagens espalhadas pelo corpo. Entre elas, estão um triângulo na mão direita, um dado no antebraço esquerdo, uma fada na parte inferior das costas e lábios no antebraço direito. Além destes desenhos, a artista também tem a frase "Kabbalah Hebrew" na nuca, uma cruz na parte inferior do quadril e uma letra chinesa na linha do biquíni.

