Dennis DJ curte praia ao lado de nova namoradaWebert Belicio / AgNews

Publicado 18/01/2023 12:53

Rio - Dennis DJ aproveitou a manhã ensolarada desta quarta-feira para curtir a praia, na Barra da Tijuca, acompanhado pela nova namorada, a cantora Najara Izidoro, mais conhecida como Naaja. O casal, que foi flagrado enquanto trocava beijos e carícias na areia, também aproveitou para entrar no mar.

O músico estava solteiro desde agosto de 2021, quando terminou o casamento de 13 anos com a influencer Barbara Falcão. Na ocasião, os dois publicaram um comunicado para informar o fim do relacionamento aos fãs.



"Em respeito ao nosso público, que vai do trabalho à família, viemos dividir com vocês uma mudança em nossas vidas. Após 13 anos, chegou ao fim o nosso relacionamento. Chegou o momento de seguirmos por caminhos diferentes. Seguimos com o nosso maior presente, o nosso filho, Dennis, fruto desses anos de união. Aproveitamos para agradecer a todos o carinho e a compreensão", escreveram na época.