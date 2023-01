Ah, o verão! Jade Picon se refresca com amiga na praia

Rio - A atriz Jade Picon aproveitou uma folguinha das gravações de "Travessia" para curtir uma praia. Ela esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira e aproveitou para se refrescar no mar. Jade estava acompanhada por uma amiga.

No início do mês, Jade, que vive a Chiara na novela de Gloria Perez, rebateu algumas pessoas que criticaram sua aparência nas redes sociais. Internautas afirmaram que ela está muito magra e pediram para ela "engrossar" as pernas . ""Tem gente que sempre vai ter algo ruim pra dizer, né? E olha: na maioria das vezes não é sobre você!!! Lembra disso", afirmou a influenciadora digital.