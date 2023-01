Valesca Popozuda recebe Pocah, Rebecca e MC Jessi em segundo dia do 'Carnavalesca'

Rio - Valesca Popozuda apostou em um look fio-dental com uma segunda pele de oncinha para subir no palco do segundo dia de "Carnavalesca", na noite desta terça-feira (17), no Rio.

O show é um esquenta da cantora para o Carnaval, e ela que ainda recebeu outras artistas do funk. MC Rebecca, MC Jessi e Pocah se apresentaram com looks na mesma tématica animal print e posaram ao lado da Popozuda.



