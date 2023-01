Lucas Lucco é diagnosticado com dengue e cancela shows - Reprodução Internet

Publicado 18/01/2023 10:03 | Atualizado 18/01/2023 10:03

Rio - O cantor Lucas Lucco, de 31 anos, foi diagnosticado com dengue e precisou cancelar seus próximos shows. "A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados", diz comunicado divulgado nos Stories, no perfil de Instagram do artista.

A equipe do cantor agradece a compreensão do público. "Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso. Agradecemos ao carinho e compreensão e todos", finaliza a nota.

A dengue é uma doença febril aguda causada pela picada dos mosquitos Aedes aegypti. Existem quatro subtipos de vírus da dengue: DenV-1, DenV-2, DenV-3 e a DenV-4. Atualmente, os sorotipos 1 e 2 são os que mais circulam no estado, sendo o DENV-2 prevalente. Este não circulava no Rio de Janeiro desde 2008 e é um dos fatores ligados ao aumento de casos registrados no ano passado.