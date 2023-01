Manu Estevão estreou recentemente em ’Vai na Fé’ - Divulgação

Publicado 18/01/2023 11:55

Rio - Eles são mirins, mas já têm responsabilidades de gente grande. Os atores Enzo Diniz, Manu Estevão, Theo Matos, Dani Sterenberg, e a mini influenciadora Ciça Gasperi já estão ansiosos pela volta às aulas e contam como conseguem conciliar a carreira artística com os estudos.

Manu Estevão, de 12 anos, que estreou recentemente como a Duda de "Vai na Fé", conta com a ajuda da mãe para dar conta das gravações e do colégio. "Sinto falta dos meus amigos e da bagunça do recreio, mas passei para o sétimo ano e espero conseguir entender as matérias, porque no sétimo ano elas já são bem mais complicadas. Eu adoro Matemática, mas tenho muita dificuldade com Ciências. Minha rotina é bastante corrida, porque a gente estuda pela manhã e grava à tarde, mas dá pra conciliar tendo disciplina e ajuda da mamãe", afirma.

Já Enzo Diniz, de 11, que vive o Manduca em "Mar do Sertão", diz que é "simples" conciliar a carreira com o trabalho. "As pessoas perguntam sempre como faço pra conciliar escola com as gravações, é simples: estudo pela manhã e gravo à tarde, sempre reviso tudo que vejo durante a semana e aos domingos, assim não fica matéria acumulada pras provas", garante.

Também em "Mar do Sertão", Theo Matos, de 5, que vive o Cirino, está ansioso para aprender a ler. "Sinto muita falta da professora, dos amigos e do parquinho. Estou muito ansioso para voltar. Passei pro primeiro ano, vou aprender a ler", comemora.

Quem também não vê a hora de aprender a ler é a influenciadora mirim Ciça de Gasperi. "Meus pais sempre priorizam a escola, mas como gosto muito dos trabalhinhos que faço a mamãe e sempre consegue ajustar meus horários de forma que consigo fazer todas as coisas que gosto. Estudo, faço atividades esportivas... Estou muito empolgada com a volta às aulas, passei pro primeiro ano e vou aprender a ler, agora subirei as escadas, pois na minha escola todo o infantil fica no térreo e o fundamental no primeiro andar", revela.

Apesar de estar em um período mais puxado, Dani Sterenberg, de 15, acredita que às voltas as aulas serão divertidas. "Eu passei pro segundo ano do ensino médio. Acredito que vai ser um ano mais puxado, mas espero que seja bem divertido, e com projetos incríveis ao longo do ano", diz a atriz do espetáculo "Rei Leão".