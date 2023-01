Letícia Cazarré compartilha foto com Maria Guilhermina - Reprodução Internet

Letícia Cazarré compartilha foto com Maria GuilherminaReprodução Internet

Publicado 18/01/2023 16:42

Rio - Esposa de Juliano Cazarré, Letícia compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (18), mais uma foto com a filha caçula, Maria Guilhermina. A pequena, está a poucos dias de completar seus sete meses de vida e segue internada, graças a Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração. Sem atualizações sobre o estado de saúde de Maria, mãe e filha posam no hospital.

fotogaleria

A última notícia que Letícia deu nas redes sociais sobre a caçula, foi após o ano novo e disse acalmando seus seguidores: "Depois de uma virada de ano emocionante na UTI (à la Maria Guilhermina), hoje esse docinho acordou bem melhor". Na última terça-feira (17), Letícia compartilhou um vídeo da pequena dormindo no hospital, acompanhado de um poema na legenda que refletia sobre não abandonar sua filha mesmo em tempos difíceis.

O texto dizia: "Não há vento mais forte do que aquele que sopra. Por uma linha férrea solitária. Não há visão mais bonita do que olhar. Para uma cidade que você deixou para trás. Não há nada que seja tão real. Como um amor que está em minha mente. Feche seus olhos estarei aqui de manhã. Feche seus olhos estarei aqui por um tempo. Há muitas coisas ao longo da estrada. Que eu certamente gostaria de ver. Eu gostaria de me inclinar contra o vento. E dizer a mim mesma que sou livre. Mas seu sussurro mais suave é mais alto. Do que as estradas que me chamam. Feche seus olhos estarei aqui de manhã. Feche seus olhos estarei aqui por um tempo. Todas as montanhas e os rios. E os vales não podem ser comparados. Com seus olhos azuis dançantes iluminados. E cabelo amarelo brilhante. Eu nunca poderia pegar a estrada aberta. E deixar você deitada aí. Feche seus olhos estarei aqui de manhã . Feche seus olhos estarei aqui por um tempo. Deite sua cabeça para trás com calma, amor. Feche seus olhos chorosos. Eu estarei deitada aqui ao seu lado. Quando o sol se levantar. Eu vou ficar enquanto o cuco gemer. E o solitário bluejay chorar. Feche seus olhos estarei aqui de manhã. Feche seus olhos. Eu estarei aqui por um tempo…"

O casal está junto desde 2011 e também tem outros quatro filhos: Inácio, Vicente, Gaspar e Maria Madalena, que completou na última terça-feira (17) dois anos de idade e celebrou com uma festa pequena em casa. A mãe das crianças compartilhou fotos dos detalhes da decoração do bolo escolhido para a filha.