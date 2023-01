Selena Gomez rebate comentários maldosos sobre seu ganho de peso - Reprodução / Twitter

Selena Gomez rebate comentários maldosos sobre seu ganho de pesoReprodução / Twitter

Publicado 17/01/2023 11:27

Rio - Selena Gomez, de 30 anos, tem recebido críticas na web após sua aparição no Globo de Ouro deste ano. A atriz e cantora, que foi foi indicada à categoria de "Melhor Atriz de Televisão em Musical ou Série de Comédia", pela série "Only Murders in the Building", sofreu ataques por ter engordado e aproveitou para responder os haters.

fotogaleria

Em uma live realizada pelo Instagram, junto à sua irmã Gracie Elliott Teefey, de 9 anos de idade, a artista afirmou não ter dado grande importância aos comentários recebidos. "Estou um pouco grande agora porque me diverti nas férias", disse, referindo-se ao comentários sobre seu ganho de peso.

Durante a conversa com a irmã sobre as críticas recebidas, Selena ainda garantiu: "não nos importamos".