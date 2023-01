Dado Dolabella e Wanessa Camargo - Reprodução / Instagram

Dado Dolabella e Wanessa CamargoReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2023 08:42

Rio - Wanessa Camargo, de 40 anos, afastou os rumores de gravidez em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT. A cantora explicou que está curtindo a fase do namoro com Dado Dolabella, de 42 anos, e ainda brincou sobre as especulações de que seria uma das integrantes do 'Camarote', do Big Brother Brasil 23, da TV Globo.

"Preciso trabalhar, pagar boletos, preciso fazer muita coisa. Não tinha nem bebê, nem BBB. Vamos namorar primeiro, gente, pelo amor de Deus. Namorar, muita coisa para acontecer. Estou recém-separada. Acho que o tempo ainda é curto para muita coisa acontecer. Acho que a gente tem que fazer um passinho de cada vez. E é uma delícia namorar, é tão bom. Vamos namorar", disse a filha de Zezé di Camargo.

Wanessa anunciou o término do casamento de 17 anos com o empresário Marcus Buaiz em maio do ano passado. Os dois são papais de José Marcus, de 10 anos, e João Francisco, de 8.