Claudia Rodrigues segue internada em hospital de São Paulo após dar entrada com urgência na unidade de saúde - Reprodução Internet / Grupo Calone

Publicado 19/01/2023 09:27

Rio - A atriz Claudia Rodrigues, de 52 anos, segue internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela deu entrada com urgência na unidade de saúde nesta quarta-feira . De acordo com a assessoria de imprensa da artista, ela está realizando uma bateria de exames.

"A Claudinha continua internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, realizando uma bateria de exames após sofrer um mal-estar. Aproveitamos este momento da internação para a mesma tomar a medicação referente a Esclerose Múltipla", disseram os representantes da atriz.

"A Claudinha está fazendo parte do programa de qualidade de vida e longevidade da GODS - Pacto Global da ONU. O grupo Calone (representantes de Claudia) fez a candidatura para que ela pudesse ter acesso a medicina integrativa (REAC, CBD, Hipnose, Medicina Ortomolecular, etc.) visando retardar os sintomas da doença autoimune, que atinge o sistema nervoso. Podem estes procedimentos ter levado a Cláudia ter sentido este mal-estar!? Sim! Mas ainda é muito cedo para esta afirmação. Continuamos aguardando o Boletim Médico", completaram.

Os representantes da atriz finalizaram a nota informando que Adriane Bonato, namorada de Claudia, está com ela. "A Cláudia está acompanhada pela namorada Adriane Bonato, que como sempre está ao seu lado dando o amor e os cuidados que ela necessita. Esperamos ter em breve uma posição médica para dividir com vocês".

Em outubro do ano passado, Claudia esteve internada por quatro dias em um hospital de Curitiba, no Paraná, após ser diagnosticada com uma inflamação generalizada devido uma alergia medicamentosa. Diagnosticada com esclerose múltipla em 2000, a atriz revelou, em dezembro, que passará por um tratamento de alto custo na Flórida, nos Estados Unidos, previsto para acontecer entre março e abril deste ano.

Além de participar da série "A Diarista" como Marinete, a protagonista do seriado, Claudia também atuou em outros programas e humorísticos de sucesso da Rede Globo, como "Caça Talentos", "Zorra Total", "Sai de Baixo", "Escolinha do Professor Raimundo" e "Casseta & Planeta, Urgente!". Após participar do Zorra em 2013, a atriz decidiu interromper a carreira para focar na recuperação da esclerose.