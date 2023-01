Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo

Tadeu Schmidt Reprodução de vídeo

Publicado 19/01/2023 16:52

Rio - O apresentador do "BBB23", Tadeu Schmidt, foi elogiado ao vivo no programa da última quarta-feira (18). O colega de trabalho, Paulo Vieira elogiou seu físico e rapidamente a sua reação viralizou na web. Tadeu se demonstrou sem graça com a câmera do programa focando em sua bunda e resolveu "correr atrás". Nesta quinta-feira (19), o apresentador compartilhou com seus seguidores imagens do seu treino de pernas e escreveu na legenda: "Agora é questão de honra, @felipeneto e @paulovieira.oficial !!!"

fotogaleria

No vídeo, antes de mostrar o treino, o apresentador explicou: "Depois das declarações de ontem, preciso correr atrás!". E recebeu muitos comentários entrando na brincadeira, como o perfil oficial do Gshow que disse: "O próximo close de câmera no @bbb vai ser bom hein?", o Globoplay escreveu: "até o final da edição o bumbum tá na nuca", o irmão e jogador de vôlei de praia, Bruno Schimdt também brincou: "Hahaha figura!", e Paulo Vieira respondeu: "Eu quero o mesmo close de ontem no fim desta temporada!!!! Hahahahaha "

Fãs e seguidores também gostaram da mídia do apresentador e interagiram com mensagens como: "Na final eu quero Tadeu apresentando o programa de shortinho", "O Tadeu é maravilhoso, esse cara não existe", "Com essas coxas aí não precisa mais nada", "A melhor escolha desse BBB foi você", e "Kkkkkkk vai ficar mostro! Mulher melancia está diferente"