Beto Jamaica e Compadre WashingtonDivulgação

Publicado 20/01/2023 05:00

Rio - Sextou com direito a passar por debaixo da cordinha, dançar na boquinha da garrafa e paquerar! É que o É O Tchan é a atração do "Chá da Alice", que acontece na Fundição Progresso, na Lapa, a partir das 22h. Beto Jamaica, Compadre Washington, Sheila Mello e Jacaré prometem não deixar ninguém parado ao som dos maiores sucessos do grupo, que já tem 30 anos de existência e mais de 10 milhões de discos vendidos, entre 15 CDs e três DVDs.

fotogaleria

Em entrevista ao DIA, Beto comenta o repertório do show. "A gente pode dizer que não foi uma escolha totalmente nossa, mas do nosso público, dos nossos fãs. Entre tantos sucessos, tem os preferidos. Dá para imaginar um show, por exemplo, sem 'Pau que Nasce Torto', sem 'Paquerei'? Não tem. Então, foi um caminho já desenhado pela história esse processo de escolha e isso só nos deixa ainda mais felizes e gratos".

O músico, inclusive, diz que ainda se surpreende com o fato do É O Tchan estar na memória afetiva das pessoas e como as coreografias seguem fazendo sucesso. "É sempre uma emoção, uma grata surpresa e um elemento que nos impulsiona e nos motiva dia após dia. É um Tchan que se realimenta de tudo isso".

Para quem for conferir a apresentação, Compadre Washington aconselha: "A dica é vir despido (risos) de limites, preconceitos, medos... e se jogar na alegria. É arriscar se jogar no passo e no compasso. Vamos dançar, cantar, paquerar, curtir que a vida é boa! Venha do jeito que quiser! Venha ser feliz com a gente".

Eterna loira do 'Tchan', Sheila Mello fala sobre a emoção de voltar a ser dançarina do grupo por um dia após alguns anos. "Me sinto muito realizada ao ver que o trabalho que comecei há 24 anos, ainda mexe com as pessoas hoje mais ainda, antes era o entretenimento puro, hoje também tem o vínculo afetivo, o que mais escuto é: 'Sheila eu era você na minha infância e minha prima era a Carvalho'! E pisar no palco com eles faz o tempo parar, voltar e vibrar! Tenho muito gratidão e respeito por esse lugar mágico que o Tchan me presenteou nessa vida".

Mais animação

Além do É o Tchan, há vários outros eventos espalhados pela Cidade. Alguns são gratuitos. Entre eles o show de Alcione, nesta sexta-feira, na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna. A entrada é franca, mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível. Maria Gadú, Bala Desejo e Os Britos se apresentam na Casa de Cultua Laura Alvim, em Ipanema, neste fim de semana, no mesmo esquema 0800.

Para quem estiver com uma graninha sobrando, vale conferir o espetáculo de Jack Johnson, nesta sexta-feira, no Qualistage, na Barra da Tijuca. No mesmo dia, o Roupa Nova sobe ao palco do Espaço Hall, na Gardênia Azul, e o Raça Negra anima a galera da Via Music Hall, em São João de Meriti.

O fim de semana também conta com uma programação especial para a criançada, que está de férias. Tem o espetáculo Moana e suas Aventuras no Mar, no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande, nesta sexta-feira, a peça Trupe da Galinha Pintadinha, no Teatro Nova Iguaçu, na Baixada, sábado, e Encanto: A família Madrigal, na Lona Cultural Sandra de Sá, em Santa Cruz, no domingo. Já o Centro Cultural Banco do Brasil promove atividades gratuitas para todas as idades.

Confira a programação completa abaixo:

Shows

Matheus & Kauan

Sexta-feira, às 15h

Local: Cidade das Artes

Endereço:Av. das Américas, 5300 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$110 (feminino) e R$130 (masculino)

Maria Gadú, Bala Desejo e Os Britos

Sexta-feira, às 19h- Maria Gadú

Sábado, às 19h - Bala Desejo

Domingo, às 19h - Os Britos

Local: Casa de Cultura Laura Alvim

Endereço: Av. Vieira Souto, 176, Ipanema

Ingresso: Grátis

“Chega de Saudade - Tributo a João Gilberto” com Júlia Fialho Quarteto

Sexta-feira, às 19h

Local: Centro da Música Carioca Artur da Távola

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca

Ingresso: R$30

Show Tributo à Charlie Brown Jr.

Sexta-feira, às 20h

Local: Sala Municipal Baden Powell

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360, Copacabana

Ingresso: 1kg de alimento não perecível ou 1 lata de leite em pó

Jack Johnson

Sexta-feira, às 20h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 265,50

Roupa Nova

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Gardênia Azul

Ingresso: a partir de R$50

Alcione

Sexta-feira, a partir das 19h

Local: Arena Jovelina Pérola Negra

Endereço: Praça Ênio, s/nº, Pavuna

Ingresso: Grátis, mediante a doação de 1kg de alimento não-perecível

Chá do 'É o Tchan'

Sexta-feira, às 22h

Local: Fundição Progresso

Endereço: R. dos Arcos, 24 - Centro

Ingresso: a partir de R$150

Raça Negra

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$50

Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba

Sexta-feira, às 22h

Local: : Circo Voador

Endereço: Arcos da Lapa s/n

Ingresso: R$ 80

Raimundos e Charlie Brown Jr

Sábado, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca - RJ

Ingresso: a partir de R$ 160

“Quintal Mágico - Cantigas para Crianças”

Domingo, às 11h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Estrada Santa Marinha, s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis

Peças, espetáculos e filmes

Moana e suas aventuras no mar

Sexta-feira, às 17h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: Rua Vitor Alves, 454 Campo Grande

Ingresso: a partir de R$25 (meia-entrada)

“Desabrocha”

Sexta-feira, às 19h

Local: Areninha Carioca Sandra Sá

Endereço: Rua Doze, 1, Santa Cruz

Ingresso: Grátis

“Standupzin de leve com Daniel e Kwesny”

Sexta-feira, às 20h

Local: Areninha Renato Russo

Endereço: Parque Poeta Manuel Bandeira, s/nº, Cocotá

Ingresso: R$25

Perdoa-me por Me Traíres

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Arena do Sesc Copacabana

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: R$30 (inteira)

Batmania no CCBB - Exibição de filmes e palestra

Sábado, às 13h30

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: R. Primeiro de Março, 66 - Centro

Ingresso: Grátis

Trupe da Galinha Pintadinha

Sábado e domingo, às 15h

Local: Teatro Nova Iguaçu

Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1.081, Caonze, Nova Iguaçu

Ingresso: a partir de R$40

"Maricota conta: Chapeuzinho Vermelho"

Sábado, às 15h30

Local: Memorial Municipal Getúlio Vargas

Endereço: Praça Luís de Camões s/nº, Glória

Ingresso: R$30



"Tudo que não invento é falso"

Sábado, às 16h

Local: Arena Dicró

Endereço: Parque Ari Barroso – Entrada pela, R. Flora Lôbo, s/n – Penha

Ingresso: Gratuito

Era uma vez - Lady Bug, Pj Masks, Dra. Brinquedos, Tiana e Patrulha Canina em uma aventura única

Sábado, às 17h

Local: Teatro Fashion Mall

Endereço: Estr. da Gávea, 899 - São Conrado

Ingresso: R$ 35 (meia-entrada)

"Chico Xavier em Pessoa"

Sábado e domingo, às 19h

Local: Sala Municipal Baden Powell

Endereço: Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 360, Copacabana

Ingresso: R$ 90

“A Vegana, uma comédia LGBTQIA +”

Sábado e domingo, às 19h

Local: Sala Municipal Ruth de Souza

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169, Santa Teresa

Ingresso: R$ 30

Surprise – A casa de boneca

Sábado e domingo, às 16h

Local: Teatro das Artes / Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52/ LJ 264 – Gávea

Ingresso: R$80

Encanto: A família Madrigal

Domingo, às 17h

Local: Areninha Carioca Sandra Sá

Endereço: Rua Doze, 1, Santa Cruz

Ingresso: R$30

Mais opções para a criançada

Férias no CCBB

Sexta-feira, às 10h, 16h e 18h - Visitas Mediadas – OSGEMEOS: nossos segredos

Sexta-feira, às 10h - Fotografite

Sexta-feira e sábado, às às 11h - Pequenas mãos

Sábado e domingo, às 13h e 15h - Hora do Conto

Domingo, às 11h - Pequeníssimas mãos

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66

Ingresso: Grátis

Visita Mediada “Trilhar os Amanhãs: Baía de Guanabara - Dia Estadual da Baía de Guanabara”

Sexta-feira, às 10h30

Local: Museu do Amanhã

Endereço: Praça Mauá, 1, Centro

Ingresso: Grátis

Rio Kids Festival

Brinquedos Infláveis, Mini Fuscas, Trenzinho, Piscina com Boias Motorizadas

De Sexta a domingo, a partir das 14h

Local: Bangu Shopping - Estacionamento

Endereço: Rua Fonseca, 240 – Bangu – Rio de Janeiro

Ingresso: Grátis

Oficina “Sustentabilidade e Brincadeiras”

Sábado, às 10h

Local: Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro

Endereço: Estrada Santa Marinha, s/nº, Gávea

Ingresso: Grátis

Topetão e sua trupe

Sábado, às 16h

Local: São Gonçalo Shopping

Endereço: Rod. Niterói - Manilha, 100 - Boa Vista, São Gonçalo

Ingresso: Grátis

Expodinos

Domingo, das 10h às 20h

Local: Barra Shopping - Estacionamento

Endereço: Avenida das Américas, 4666, Barra da Tijuca

Ingresso: R$50

Roller Arena

Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$60